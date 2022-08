Terra amara, anticipazioni dal 16 al 19 agosto 2022: Demir tende una trappola ad Yilmaz (Di sabato 13 agosto 2022) Non smette di sorprendere ed emozionare il pubblico Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 che sta riservando sempre più colpi di scena. Stando alle anticipazioni dal 16 al 19 agosto 2022, Yilmaz sarà sconvolto per aver investito Mistik, ma Fekeli lo consolerà e lo esorterà a prestare maggiore attenzione la prossima volta. Intanto, Gaffur parlerà male di Yilmaz davanti ai braccianti e ricorderà a tutti che il vero benefattore è Demir. Poco dopo, il ragazzo vedrà di nascosto Gulten e la esorterà a metterlo in contatto con Zuleyha, ma la ragazza ci rimarrà molto male e si dispererà. Poco dopo, anche Zuleyha darà alla giovane una lettera per Yilmaz, che, però, verrà trovata da Gaffur, il quale lo dirà a ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 13 agosto 2022) Non smette di sorprendere ed emozionare il pubblico, la soap opera turca in onda su Canale 5 che sta riservando sempre più colpi di scena. Stando alledal 16 al 19sarà sconvolto per aver investito Mistik, ma Fekeli lo consolerà e lo esorterà a prestare maggiore attenzione la prossima volta. Intanto, Gaffur parlerà male didavanti ai braccianti e ricorderà a tutti che il vero benefattore è. Poco dopo, il ragazzo vedrà di nascosto Gulten e la esorterà a metterlo in contatto con Zuleyha, ma la ragazza ci rimarrà molto male e si dispererà. Poco dopo, anche Zuleyha darà alla giovane una lettera per, che, però, verrà trovata da Gaffur, il quale lo dirà a ...

