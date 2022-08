Sabino Cassese: “Non demonizziamo il presidenzialismo ma il timore del tiranno in Italia è vivo” (Di sabato 13 agosto 2022) Il costituzionalista: «A Berlusconi direi che prima di occupare le istituzioni bisogna conoscerle. Mattarella non dovrebbe dimettersi, dopo il taglio dei parlamentari non si sono sciolte subito le Camere» Leggi su lastampa (Di sabato 13 agosto 2022) Il costituzionalista: «A Berlusconi direi che prima di occupare le istituzioni bisogna conoscerle. Mattarella non dovrebbe dimettersi, dopo il taglio dei parlamentari non si sono sciolte subito le Camere»

alba54239901 : RT @LaStampa: Sabino Cassese: “Non demonizziamo il presidenzialismo ma il timore del tiranno in Italia è vivo” - RossanaGiannan2 : RT @LaStampa: Sabino Cassese: “Non demonizziamo il presidenzialismo ma il timore del tiranno in Italia è vivo” - LaStampa : Sabino Cassese: “Non demonizziamo il presidenzialismo ma il timore del tiranno in Italia è vivo” - nuova_venezia : Sabino Cassese: “Non demonizziamo il presidenzialismo ma il timore del tiranno in Italia è vivo” - CorriereAlpi : Sabino Cassese: “Non demonizziamo il presidenzialismo ma il timore del tiranno in Italia è vivo” -