Pioggia di multe - A Milano il record italiano degli incassi: sanzioni per 102 milioni di euro nel solo 2021 (Di sabato 13 agosto 2022) Milano, Roma, Torino. Sono questi i vertici del "triangolo delle multe" italiano, almeno stando al rendiconto sui proventi delle violazioni al Codice della strada pubblicato dal ministero dell'Interno e riportato dall'Ansa: numeri compilati in base alle comunicazioni che gli enti locali, dando seguito a una legge del 2010 (diventata operativa solo nel 2020), devono trasmettere al Viminale entro il 31 maggio di ogni anno. Cassa sotto il Duomo. Ebbene, dai conteggi Milano emerge come la capitale indiscussa delle sanzioni stradali: nel 2021, il capoluogo lombardo ha stangato gli automobilisti per 102 milioni e 685 mila euro, di cui ben 12 milioni e 978 mila euro sono fioccati dagli autovelox piazzati ... Leggi su quattroruote (Di sabato 13 agosto 2022), Roma, Torino. Sono questi i vertici del "triangolo delle, almeno stando al rendiconto sui proventi delle violazioni al Codice della strada pubblicato dal ministero dell'Interno e riportato dall'Ansa: numeri compilati in base alle comunicazioni che gli enti locali, dando seguito a una legge del 2010 (diventata operativanel 2020), devono trasmettere al Viminale entro il 31 maggio di ogni anno. Cassa sotto il Duomo. Ebbene, dai conteggiemerge come la capitale indiscussa dellestradali: nel, il capoluogo lombardo ha stangato gli automobilisti per 102e 685 mila, di cui ben 12e 978 milasono fioccati dagli autovelox piazzati ...

