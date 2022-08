Direzione Pd, Letta: 25 settembre voto storico, Italia non tornerà al passato | Meloni: gli italiani hanno diritto di eleggere il Capo dello ... (Di sabato 13 agosto 2022) Ancora 24 ore per presentare i simboli. Azione, Calenda: presidenzialismo non si farà mai. M5s in attesa delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 agosto 2022) Ancora 24 ore per presentare i simboli. Azione, Calenda: presidenzialismo non si farà mai. M5s in attesa delle ...

CottarelliCPI : Grazie a Enrico Letta e Benedetto della Vedova per avermi chiesto di candidarmi. Ho accettato volentieri perché pe… - pdnetwork : In diretta la relazione del segretario @EnricoLetta alla #DirezionePD ???? - Sabry_cuorenero : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 Ius scholae, matrimonio egualitario e legge sul fine vita. Sono le tre proposte che il #PD ha inser… - annapaolasanna : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 Ius scholae, matrimonio egualitario e legge sul fine vita. Sono le tre proposte che il #PD ha inser… - zazoomblog : Elezioni politiche 2022 Un tributo a Mattarella apre la direzione del Pd Enrico Letta: «Vogliono far tornare indiet… -