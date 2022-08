Calendario Europei BMX oggi: orari 13 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo la sorpresa della gara femminile, con la vittoria di Iveta Miculicovà, il programma di gare degli Europei 2022 di BMX Freestyle 2022 si andrà a chiudere con la finale maschile. Sono 12 gli atleti qualificati che si sfideranno in due manche di gara. Le qualificazioni di giovedì hanno iniziato a delineare i possibili valori in gioco. Il miglior punteggio di ingresso è stato fatto registrare dal francese Anthony Jeanjean, campione in carica e grande favorito della vigilia. I contendenti però non mancano e come abbiamo visto nella gara donne, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Alle spalle del transalpino si è piazzata la coppia britannica Shaun Gornall-Kieran Reilly, in grado di rimanere vicini al punteggio di Jeanjean. Attenzione anche al lettone Ernests Zebolds e alla possibile sorpresa del ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo la sorpresa dellafemminile, con la vittoria di Iveta Miculicovà, ildi gare degli2022 di BMX Freestyle 2022 si andrà a chiudere con la finale maschile. Sono 12 gli atleti qualificati che si sfideranno in due manche di. Le qualificazioni di giovedì hanno iniziato a delineare i possibili valori in gioco. Il miglior punteggio di ingresso è stato fatto registrare dal francese Anthony Jeanjean, campione in carica e grande favorito della vigilia. I contendenti però non mancano e come abbiamo visto nelladonne, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Alle spalle del transalpino si è piazzata la coppia britannica Shaun Gornall-Kieran Reilly, in grado di rimanere vicini al punteggio di Jeanjean. Attenzione anche al lettone Ernests Zebolds e alla possibile sorpresa del ...

