Traffico Roma del 12-08-2022 ore 10:00 (Di venerdì 12 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico regolare al momento sul Raccordo Anulare su tutte le consolari sulla Cassia Veientana per lavori che stanno interessando il tratto tra il raccordo anulare Castel de’ ceveri si trova su carreggiata ridò tra Come andiamo Dunque le dovute attenzioni al Foro Italico Sono in corso i campionati europei di nuoto in atto una disciplina provvisoria di Traffico con possibili ripercussioni in tutta la zona circostante e zona Aurelio chiusa per una voragine via Innocenzo XI sulla via Pontina per lavori notturni dalle 21:30 alle 6 è chiuso il tratto tra Tor de’ Cenci via di Decima in direzione Pomezia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneregolare al momento sul Raccordo Anulare su tutte le consolari sulla Cassia Veientana per lavori che stanno interessando il tratto tra il raccordo anulare Castel de’ ceveri si trova su carreggiata ridò tra Come andiamo Dunque le dovute attenzioni al Foro Italico Sono in corso i campionati europei di nuoto in atto una disciplina provvisoria dicon possibili ripercussioni in tutta la zona circostante e zona Aurelio chiusa per una voragine via Innocenzo XI sulla via Pontina per lavori notturni dalle 21:30 alle 6 è chiuso il tratto tra Tor de’ Cenci via di Decima in direzione Pomezia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Valdarno e Arezzo #viabiliTOS #viabiliFI - censore1234 : @la_kuzzo @LaStampa Intanto il Circo Massimo ridotto ad un campo polveroso per continui eventi musicali e sotto ele… - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Arezzo #viabiliTOS - LuceverdeRadio : ??? ??#EsodoEstivo previsioni #traffico critico ?? #12Agosto #13Agosto #14Agosto ? Sabato mattina ?? Giornate da b… -