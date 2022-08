Nuoto, l’Italia alla conquista degli Europei. In un giorno gli Azzurri portano a casa cinque medaglie d’oro (Di venerdì 12 agosto 2022) Una giornata da ricordare, quella di oggi, per l’Italia agli Europei di Nuoto. Il quinto oro consecutivo è arrivato agli 800 metri stile libero, dove ha trionfato Simona Quadarella, nuotando in 8:20.54. L’hanno seguita la tedesca Marie Isabel Gose (argento in 8:22.01) e dalla turca Merve Tuncel (medaglia di bronzo, tempo di 8:24.33). Le gare in corso a Roma hanno visto l’Italia fare incetta di successi: la vittoria di Quadarella segna il quinto oro della giornata di oggi. Prima di lei, era stato il turno di Margherita Panziera, prima classificata nella gara dei 200 dorso con un tempo di 2:07:13. Nella sezione maschile, avevano invece trionfato Giorgio Minisini, nel sincro solo tecnico, Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Ieri, 11 agosto, ad aggiudicarsi il ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Una giornata da ricordare, quella di oggi, peraglidi. Il quinto oro consecutivo è arrivato agli 800 metri stile libero, dove ha trionfato Simona Quadarella, nuotando in 8:20.54. L’hanno seguita la tedesca Marie Isabel Gose (argento in 8:22.01) e dturca Merve Tuncel (medaglia di bronzo, tempo di 8:24.33). Le gare in corso a Roma hanno vistofare incetta di successi: la vittoria di Quadarella segna il quinto oro della giornata di oggi. Prima di lei, era stato il turno di Margherita Panziera, prima classificata nella gara dei 200 dorso con un tempo di 2:07:13. Nella sezione maschile, avevano invece trionfato Giorgio Minisini, nel sincro solo tecnico, Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 50 farf. Ieri, 11 agosto, ad aggiudicarsi il ...

Eurosport_IT : LINDA MAGICA A ROMA! ?????? Ancora un argento dal nuoto artistico per l'Italia: Cerruti meravigliosa nel solo tecnico… - Eurosport_IT : È GIÀ MEDAGLIAAAAAA! ?????? Dal nuoto artistico arriva il primo argento per l'Italia! Azzurre seconde (dopo il bronzo… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - itsgiocchi16 : RT @darksa0irse: Voi non capite che cosa ha fatto per l'Italia Giorgio Minisini vincendo l'oro nel nuoto sincronizzato. In un paese come il… - tatooine__ : miodio ma che bordello ha combinato l'Italia oggi nel nuoto ora mi metto e recupero t u t t o -