Italia-Francia stasera in tv: orario e diretta streaming amichevole basket (Di venerdì 12 agosto 2022) L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Francia, match valido come amichevole di basket. Dopo la pausa estiva, riprende il lavoro di coach Pozzecco e degli Azzurri con il primo di una serie di test match in vista dei prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali 2023 e degli Europei 2022. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di venerdì 12 agosto, con la partita che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. Inoltre, Sportface vi fornirà una diretta testuale aggiornata. SEGUI LA diretta TESTUALE CALENDARIO ITALbasket ESTATE 2022 SportFace.

