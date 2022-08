Il borsino del mercato/7 Nomi di secondo piano, la grana liste irrisolta: la Serie A sarà sempre meno competitiva (Di venerdì 12 agosto 2022) Ci siamo, inizia domani il periodo più duro dell’anno per gli allenatori, così come per i tifosi: quattro partite di Serie A con il calciomercato aperto. I colpi di scena sono dietro l’angolo, legati al rendimento sul campo, agli acciacchi … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 agosto 2022) Ci siamo, inizia domani il periodo più duro dell’anno per gli allenatori, così come per i tifosi: quattro partite diA con il calcioaperto. I colpi di scena sono dietro l’angolo, legati al rendimento sul campo, agli acciacchi …

marajukebox : @ilciccio67 @GSinger88 Dovresti fare la rubrica 'Il borsino di Okapi' in cui ogni giorno quantifichi la percentuale… - TuttoFanta : ?? Il #Bologna stacca il pass per il secondo turno di #CoppaItalia, battendo il Cosenza. Ecco il report del match… - sportli26181512 : Milan, il borsino del mercato rossonero: tutti i colpi in entrata e in uscita: Di seguito il borsino ufficiale dei… - milansette : Milan, il borsino del mercato rossonero: tutti i colpi in entrata e in uscita #acmilan #rossoneri - TuttoFanta : ?? Il resoconto sulla gara che ha visto l'eliminazione del #Sassuolo al primo turno di #CoppaItalia #fantacalcio… -