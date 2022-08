Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Il PSG sogna sempre Leao” (Di venerdì 12 agosto 2022) Rafael Leao non lascerà il Milan in questo Calciomercato estivo. Il PSG, però, continua a tenere sott'occhio la situazione del portoghese Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 agosto 2022) Rafaelnon lascerà ilin questoestivo. Il PSG, però, continua a tenere sott'occhio la situazione del portoghese

