Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi: come presentare la domanda (Di venerdì 12 agosto 2022) Il decreto Aiuti bis è diventato ufficiale dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto prevede delle novità sul fronte dell’assistenza al reddito per le classi più in difficoltà. In primis i lavoratori autonomi, che beneficeranno di 200 euro. Leggi anche: Nuovo Bonus in scadenza a Settembre: fino a 300€ con Isee basso Bonus 200 euro: a chi spetta Il nuovo Bonus 200 euro è stato approvato con il decreto Aiuti bis. A beneficiare dell’indennità saranno tutti i lavoratori autonomi e professionisti che si sono iscritti alla gestione previdenziale dell’Inps. Per poter avere il Bonus i contribuenti sopra indicati dovranno aver avuto un reddito nel 2021 non superiore ai 35 mila ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Il decreto Aiuti bis è diventato ufficiale dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto prevede delle novità sul fronte dell’assistenza al reddito per le classi più in difficoltà. In primis i, che beneficeranno di 200. Leggi anche: Nuovoin scadenza a Settembre: fino a 300€ con Isee basso200: a chi spetta Il nuovo200è stato approvato con il decreto Aiuti bis. A beneficiare dell’indennità saranno tutti ie professionisti che si sono iscritti alla gestione previdenziale dell’Inps. Per poter avere ili contribuenti sopra indicati dovranno aver avuto un reddito nel 2021 non superiore ai 35 mila ...

