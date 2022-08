Movimenti al Centro: da Noi Moderati all’alleanza Calenda Renzi (Di giovedì 11 agosto 2022) Grandi manovre al Centro in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Ci sarà un Centro alleato della sinistra (rappresentato dall’inedito duo Tabacci – Di Maio), uno organico alla destra (Forza Italia e partiti minori) e un Centro autonomo, il neonato accordo tra Azione e Italia Viva. Lo spazio al Centro è cosistente ma la frammentazione rende quest’area politica indispendabile ma non determinante da sola. Oggi è stata la giornata di “Noi Moderati”. Si tratta della lista unica che mettte insieme i quattro partiti più piccoli del Centrodestra: Udc, Coraggio Italia, Italia al Centro e Noi con l’Italia. Il raggruppamento centrista si è presentato a Montecitorio. Sullo sfondo blu ci sono i loghi di CI e Udc e quelli presentati di recente dagli schieramenti di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 agosto 2022) Grandi manovre alin vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Ci sarà unalleato della sinistra (rappresentato dall’inedito duo Tabacci – Di Maio), uno organico alla destra (Forza Italia e partiti minori) e unautonomo, il neonato accordo tra Azione e Italia Viva. Lo spazio alè cosistente ma la frammentazione rende quest’area politica indispendabile ma non determinante da sola. Oggi è stata la giornata di “Noi”. Si tratta della lista unica che mettte insieme i quattro partiti più piccoli deldestra: Udc, Coraggio Italia, Italia ale Noi con l’Italia. Il raggruppamento centrista si è presentato a Montecitorio. Sullo sfondo blu ci sono i loghi di CI e Udc e quelli presentati di recente dagli schieramenti di ...

Carlo82984745 : @MicheleBertolo2 non sono di sinistra centro o destra però noto che da quando sono stati sciolti quei movimenti not… - DanielsH796 : RT @NandoPiscopo1: @antig9696 'La pioggia non esiste, é acqua artificiale creata dai movimenti di calabria e theo verso il centro' https://… - DonKalulu20 : RT @NandoPiscopo1: @antig9696 'La pioggia non esiste, é acqua artificiale creata dai movimenti di calabria e theo verso il centro' https://… - gnoker03 : RT @NandoPiscopo1: @antig9696 'La pioggia non esiste, é acqua artificiale creata dai movimenti di calabria e theo verso il centro' https://… - marcullo02 : RT @NandoPiscopo1: @antig9696 'La pioggia non esiste, é acqua artificiale creata dai movimenti di calabria e theo verso il centro' https://… -