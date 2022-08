FT: L’economia della Germania vacilla, a differenza dell’Italia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Le prospettive della Germania sono ‘fragili’, come ha detto il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner”. È quanto si legge in un’analisi del Financial Times dal titolo “Da locomotiva ad anello debole d’Europa: L’economia della Germania vacilla”. La “più grossa economia d’Europa”, si legge sul quotidiano britannico, “sta vivendo una serie di shock che incidono negativamente sul suo quadro economico”. Oltre all’impennata dell’inflazione e al rincaro dei prezzi energetici, “persistenti problemi sulle catene di approvvigionamento e una domanda globale più debole pesano enormemente sul settore industriale”. L’aspetto più preoccupante è “quanto è diffusa la debolezza delL’economia”. Se in altre fasi hanno sofferto i servizi ma non l’industria, e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Le prospettivesono ‘fragili’, come ha detto il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner”. È quanto si legge in un’analisi del Financial Times dal titolo “Da locomotiva ad anello debole d’Europa:”. La “più grossa economia d’Europa”, si legge sul quotidiano britannico, “sta vivendo una serie di shock che incidono negativamente sul suo quadro economico”. Oltre all’impennata dell’inflazione e al rincaro dei prezzi energetici, “persistenti problemi sulle catene di approvvigionamento e una domanda globale più debole pesano enormemente sul settore industriale”. L’aspetto più preoccupante è “quanto è diffusa la debolezza del”. Se in altre fasi hanno sofferto i servizi ma non l’industria, e ...

ItaliaViva : “Uno dei successi del nostro governo, e della Ministra @elenabonetti in particolare, è stato l'assegno unico”. Dan… - pdnetwork : Prezzo dell’olio alle stelle. Una delle conseguenze del calo della produzione di olive in Italia. La causa? Caldo… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Interveniamo a saldi invariati e non usiamo nessuno scostamento perché l'andamento dell'economia è miglior… - AlbertoSomma4 : @rosydesimone1 Soprattutto le medio-piccole, quelle che da sempre trainano l'economia italiana, su cui si regge il… - fisco24_info : FT: L'#economia della Germania vacilla, a differenza dell'Italia: (Adnkronos) - Da locomotiva ad anello debole d'Eu… -

Ue, la "locomotiva" Germania non corre più È quanto si legge in un'analisi del Financial Times dal titolo Da locomotiva ad anello debole d'Europa: l'economia della Germania vacilla. La "più grossa economia d'Europa" , si legge sul quotidiano ... G.M. Leather, esercitata parzialmente l'opzione greenshoe ...su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha comunicato che Integrae SIM (in qualità di Global Coordinator) ha esercitato parzialmente l'... L'Indro È quanto si legge in un'analisi del Financial Times dal titolo Da locomotiva ad anello debole d'Europa:Germania vacilla. La "più grossad'Europa" , si legge sul quotidiano ......su Euronext Growth Milan e attiva nel settorelavorazione ecommercializzazione delle pelli, ha comunicato che Integrae SIM (in qualità di Global Coordinator) ha esercitato parzialmente'... L'economia della Russia ai tempi della guerra in Ucraina — L'Indro