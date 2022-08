(Di giovedì 11 agosto 2022) Firenze, 11 ago. - (Adnkronos) - "Vorrei fare un passo indietro, all'anno scorso: venivamo da due stagioni difficili ma io e lanon eravamo convinti di lasciarci. Ho chiesto allail progetto, ho visto che c'era e l'arrivo di Italiano è stato fondamentale. Ho capito che c'erano grandissime ambizioni. La conferma del mister era importante per me e oltre a questo anche isono stati fondamentali, mi hanno dato tanto affetto. Anche laha fatto un grandissimo lavoro per trattenermi qua: sono davveroed". Queste le parole di Nikolain conferenza stampa dopo ilcon la Fiorentina fino al 30 giugno 2027. "Ora voglio raggiungere la Champions League -aggiunge il 24enne difensore serbo-. Questo è ...

Sarà oggi il giorno dell'annuncio del rinnovo di contratto di Nikola: l'appuntamento è fissato alle ore 16 presso la sala stampa dello stadio Franchi per una conferenza il cui protagonista sarà proprio il centrale (lo ha annunciato in serata la Fiorentina, ...Tante squadre, soprattutto che giocano in Champions League, hanno cercato di portare via da qui, anche ieri sera. Sia noi che il giocatore abbiamo rifiutato, questo dimostra la serietà e ... Calcio: Milenkovic, ’emozionato e felice per il rinnovo, ringrazio società e tifosi’ Firenze, 11 ago. – (Adnkronos) – “Vorrei fare un passo indietro, all’anno scorso: venivamo da due stagioni difficili ma io e la società non eravamo convinti di lasciarci. Ho chiesto alla società il pr ...Quest'oggi il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha preso la parola nella sala stampa "Manuela Righini" dello stadio Artemio Franchi. Queste le sue ...