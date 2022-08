I Promessi Sposi tornano in TV: il romanzo di Alessandro Manzoni diventerà una serie TV della Rai (Di mercoledì 10 agosto 2022) I Promessi Sposi tornano in televisione: la Rai sta progettando una nuova serie TV ispirata al romanzo di Alessandro Manzoni. Nel 2013 torneranno I Promessi Sposi in una nuova serie TV della Rai: la notizia è stata data oggi da Roberto Sessa, produttore di Picomedia. Il romanzo storico pubblicato da Alessandro Manzoni tra il 1825 e il 1827, ha già avuto tre traSposizioni televisive, compresa quella del trio Marchesini-Lopez-Solenghi. I Promessi Sposi sono arrivati per la prima volta in televisione nel 1967, quando i televisori erano realmente 'piccoli schermi' e quando il colore non era ancora arrivato. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 agosto 2022) Iin televisione: la Rai sta progettando una nuovaTV ispirata aldi. Nel 2013 torneranno Iin una nuovaTVRai: la notizia è stata data oggi da Roberto Sessa, produttore di Picomedia. Ilstorico pubblicato datra il 1825 e il 1827, ha già avuto tre trazioni televisive, compresa quella del trio Marchesini-Lopez-Solenghi. Isono arrivati per la prima volta in televisione nel 1967, quando i televisori erano realmente 'piccoli schermi' e quando il colore non era ancora arrivato. ...

