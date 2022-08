Black Adam: una scena post credit è stata realizzata grazie alle riprese aggiuntive? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Secondo alcune indiscrezioni, le riprese aggiuntive di Black Adam hanno permesso di inserire una nuova scena post credit. Il film Black Adam sembra avrà una scena post-credit realizzata grazie alle riprese aggiuntive. Il progetto, in fase di sviluppo da molti anni, sta finalmente per arrivare nelle sale portando sul grande schermo il personaggio interpretato da Dwayne Johnson. Warner Bros Discovery, dopo il cambio al vertice dello studio, sta valutando con molta attenzione il futuro dei progetti targati DC, situazione che ha portato alla tanta discussa cancellazione di Batgirl, e sembra che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 agosto 2022) Secondo alcune indiscrezioni, ledihanno permesso di inserire una nuova. Il filmsembra avrà una. Il progetto, in fase di sviluppo da molti anni, sta finalmente per arrivare nelle sale portando sul grande schermo il personaggio interpretato da Dwayne Johnson. Warner Bros Discovery, dopo il cambio al vertice dello studio, sta valutando con molta attenzione il futuro dei progetti targati DC, situazione che ha portato alla tanta discussa cancellazione di Batgirl, e sembra che ...

JobDairysia : Black Adam: una scena post credit è stata realizzata grazie alle riprese aggiuntive? - RetweetDc : RT @badtasteit: DC in ripartenza: #BlackAdam ha una nuova scena nei titoli di coda, #EzraMiller è già tornato sul set di #TheFlash? https:/… - badtasteit : DC in ripartenza: #BlackAdam ha una nuova scena nei titoli di coda, #EzraMiller è già tornato sul set di #TheFlash? - Black___Adam : @Ingestibile79 Non sarebbe manco male... L'idea. - Black___Adam : RT @LucianoBarraCar: L'oste che chiede a sé stesso se il vino è bono...e si risponde che soprattutto gli conviene pagarlo poco -