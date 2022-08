Al servizio della Russia. Putin mette la camicia di forza alle aziende occidentali (Di martedì 9 agosto 2022) Le contro-sanzioni russe, studiate a tavolino da un Cremlino spaventato per la prima volta dal possibile sganciamento dell’Europa dalle forniture dell’ex Urss, cominciano ad assumere un tono sinistro. Qualcosa lo si era già capito nelle settimane scorse con una prima zampata, quando Mosca aveva deciso di congelare tutti gli asset che le imprese e le banche occidentali avrebbero voluto cedere al fine di completare il disimpegno dalla Russia, in risposta all’aggressione contro l’Ucraina. Ora, un altro passo avanti. L’ultimo avvertimento, ha scritto Reuters, è arrivato nei giorni scorsi, con un decreto del Cremlino che di fatto impedisce ai Paesi cosiddetti ostili di vendere pacchetti azionari nei settori dell’energia e delle banche sino alla fine dell’anno. Un avvitamento nell’ambito delle sanzioni russe alle imprese ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) Le contro-sanzioni russe, studiate a tavolino da un Cremlino spaventato per la prima volta dal possibile sganciamento dell’Europa dforniture dell’ex Urss, cominciano ad assumere un tono sinistro. Qualcosa lo si era già capito nelle settimane scorse con una prima zampata, quando Mosca aveva deciso di congelare tutti gli asset che le imprese e le bancheavrebbero voluto cedere al fine di completare il disimpegno dalla, in risposta all’aggressione contro l’Ucraina. Ora, un altro passo avanti. L’ultimo avvertimento, ha scritto Reuters, è arrivato nei giorni scorsi, con un decreto del Cremlino che di fatto impedisce ai Paesi cosiddetti ostili di vendere pacchetti azionari nei settori dell’energia e delle banche sino alla fine dell’anno. Un avvitamento nell’ambito delle sanzioni russeimprese ...

