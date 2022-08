Francesco Totti, nuovi dettagli tra l’ex bomber e Noemi Bocchi incendiano il gossip. L’indiscrezione (Di lunedì 8 agosto 2022) Mentre Ilary è in vacanza sulle Dolomiti “Francesco Totti ha iniziato a portar via tutte le sue cose”. A rivelarlo è The Pipol Magazine Continua la saga dell’estate 2022 Totti-Blasi e le indiscrezioni circa il divorzio tra i due volti noti si fanno sempre più insistenti. Stando a quanto riporta The Pipol Magazine, al momento Ilary si troverebbe con le due sorelle Meroly e Silvia in Trentino, mentre i figlisarebbero in compagnia di Totti nella villa a Sabaudia dove la coppia ha trascorso quasi un ventennio di vacanze estive insieme. Si vocifera che la 41enne romana sia alla ricerca di pace e isolamento che solo determinati luoghi sono in grado di offrirle. Ma la serenità è decisamente lontana per la showgirl. Sembra infatti che proprio negli ultimi giorni Francesco Totti abbia ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Mentre Ilary è in vacanza sulle Dolomiti “ha iniziato a portar via tutte le sue cose”. A rivelarlo è The Pipol Magazine Continua la saga dell’estate 2022-Blasi e le indiscrezioni circa il divorzio tra i due volti noti si fanno sempre più insistenti. Stando a quanto riporta The Pipol Magazine, al momento Ilary si troverebbe con le due sorelle Meroly e Silvia in Trentino, mentre i figlisarebbero in compagnia dinella villa a Sabaudia dove la coppia ha trascorso quasi un ventennio di vacanze estive insieme. Si vocifera che la 41enne romana sia alla ricerca di pace e isolamento che solo determinati luoghi sono in grado di offrirle. Ma la serenità è decisamente lontana per la showgirl. Sembra infatti che proprio negli ultimi giorniabbia ...

