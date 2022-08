Corsport: per Raspadori il Sassuolo vuole 40 milioni cash, il Napoli ne offre 28 più Ounas (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive della trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Raspadori che vuole fortemente il trasferimento. Il Napoli s’è sbilanciato, ha riveduto e poi corretto le proprie offerte, ha messo il Sassuolo in condizione di scegliere, ha proposto 31 milioni di euro, poi ventotto con dentro Ounas per arrivare ad una valutazione complessiva di quaranta milioni di euro: al resto ha pensato Raspadori, invocando «libertà di provarci», e poi altro ancora aggiungerà Tullio Tinti, il manager dell’attaccante, che da oggi in poi diventerà il ponte per collegare due universi distanti ma potenzialmente vicini. Il Sassuolo ha una sua Maginot, non scende al di sotto dei ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive della trattativa tra ile ilperchefortemente il trasferimento. Ils’è sbilanciato, ha riveduto e poi corretto le proprie offerte, ha messo ilin condizione di scegliere, ha proposto 31di euro, poi ventotto con dentroper arrivare ad una valutazione complessiva di quarantadi euro: al resto ha pensato, invocando «libertà di provarci», e poi altro ancora aggiungerà Tullio Tinti, il manager dell’attaccante, che da oggi in poi diventerà il ponte per collegare due universi distanti ma potenzialmente vicini. Ilha una sua Maginot, non scende al di sotto dei ...

