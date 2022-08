Coppa Italia 2022/23: l’Ascoli all’ultimo secondo sbanca il Penzo e batte il Venezia per 2-3 (Di domenica 7 agosto 2022) Termina 2-3 il match tra Venezia ed Ascoli, match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/23. La partita, disputata allo stadio Penzo, è stata vinta dagli ospiti in un finale incredibile, regalando ai bianconeri il passaggio del turno. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Un inizio non troppo entusiasmante quella di Venezia, dove i lagunari sono stati colpiti da ben 13 casi di Covid. La prima frazione si rivela essere molto spenta e con poche occasioni, tutte da fuori, e che non si rivelano essere molto pericolose. La gara si sblocca al minuto 36? col gran sinistro di Saric dal limite dell’area, servito da Bidaoui. La gara da qui di venta più cattiva, con diverse ammonizioni. Così inizia anche la seconda frazione, con il Venezia che non riesce ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Termina 2-3 il match traed Ascoli, match valido per i trentaduesimi di finale della/23. La partita, disputata allo stadio, è stata vinta dagli ospiti in un finale incredibile, regalando ai bianconeri il passaggio del turno. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Un inizio non troppo entusiasmante quella di, dove i lagunari sono stati colpiti da ben 13 casi di Covid. La prima frazione si rivela essere molto spenta e con poche occasioni, tutte da fuori, e che non si rivelano essere molto pericolose. La gara si sblocca al minuto 36? col gran sinistro di Saric dal limite dell’area, servito da Bidaoui. La gara da qui di venta più cattiva, con diverse ammonizioni. Così inizia anche la seconda frazione, con ilche non riesce ...

gippu1 : Daniel #Maldini ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia alla stessa squadra a cui Paolo Maldini segnò il suo pr… - gippu1 : Stasera in Monza-Frosinone di Coppa Italia, a sei mesi e 21 giorni dai fatti di Milan-Spezia, Marco Serra torna ad… - OfficialUSS1919 : ???? I numeri di maglia per la Coppa Italia 2022/23 ?? #macteanimo #forzagranata - Swiety000 : RT @VittorioSantor: Un certo #Conte nel 2014, disse che la #Juventus era bollita e non bastavano più 10 euro per competere (cit). Poi fuggì… - ottagiann : @morenoAlmare e infatti la coppa Italia lungammo vinta gli altri, il campionato pure, la Champions pure…ma ci aveva… -