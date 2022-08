Bari e Ascoli ai sedicesimi di Coppa Italia, Verona out (Di domenica 7 agosto 2022) Verona (ITALPRESS) – Bari e Ascoli approdano ai sedicesimi di Coppa Italia eliminando rispettivamente Verona e Venezia. I galletti travolgono i gialloblù 4-1 al Bentegodi con tripletta di Cheddira e al prossimo turno affronteranno una tra Salernitana e Parma. Al 16? è Lasagna a sbloccare il risultato. Pareggio al 30?: spunto di Cheddira sulla destra e traversone teso in area sul quale si fionda di testa Folorunsho che deposita in rete. Al 44? c'è il vantaggio del Bari a sorpresa. Stavolta fa tutto Cheddira che mette a sedere Gunter e piazza la sfera col mancino in rete. Lo show del classe 1998 non è finito: segna un rigore al 53? e firma la tripletta al 79? beffando ancora Gunter. Verona in 10 dal 69? per rosso di Faraoni. Bella ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022)(ITALPRESS) –approdano aidieliminando rispettivamentee Venezia. I galletti travolgono i gialloblù 4-1 al Bentegodi con tripletta di Cheddira e al prossimo turno affronteranno una tra Salernitana e Parma. Al 16? è Lasagna a sbloccare il risultato. Pareggio al 30?: spunto di Cheddira sulla destra e traversone teso in area sul quale si fionda di testa Folorunsho che deposita in rete. Al 44? c'è il vantaggio dela sorpresa. Stavolta fa tutto Cheddira che mette a sedere Gunter e piazza la sfera col mancino in rete. Lo show del classe 1998 non è finito: segna un rigore al 53? e firma la tripletta al 79? beffando ancora Gunter.in 10 dal 69? per rosso di Faraoni. Bella ...

monicabertini : Terzo giorno dei 32esimi di #CoppaItalia Ecco il programma 17.45 Venezia-Ascoli (20) 18.00 Hellas Verona-Bari (Ital… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Bari e Ascoli ai sedicesimi di Coppa Italia, Verona out - - Italpress : Bari e Ascoli ai sedicesimi di Coppa Italia, Verona out - ItaliaNotizie24 : Bari e Ascoli ai sedicesimi di Coppa Italia, Verona out - Tele_Nicosia : Bari e Ascoli ai sedicesimi di Coppa Italia, Verona out -