Golf | Phil Mickelson capofila di 11 giocatori della LIV che fanno causa al PGA Tour

OA_Sport : Phil Mickelson alla testa di un ampio nugolo di passati con la LIV Golf che intentano le vie legali con il PGA Tour - PdrGolfClub : Phil Mickelson e altri dieci golfisti, tra cui il vincitore degli U.S. Open 2020, De Chambeau, il veterano della R… - PabloBeltran79 : RT @DanielRiusGolf: La batalla legal in crescendo ?? #WorldGolfWar - DanielRiusGolf : La batalla legal in crescendo ?? #WorldGolfWar - sportface2016 : #Golf Phil #Mickelson grazie a #LIVGolf diventa lo sportivo più pagato del 2022 -

Mickelson, Bryson DeChambeau e un gruppo di altri 9 giocatori che hanno disertato la LIV, finanziata dall'Arabia Saudita, hanno intentato una causa contro il PGA Tour, primo passo di una ...Tiger Woods ha rifiutato di unirsi alla nuova Livnonostante un'offerta fra i 700 e gli 800 milioni di dollari. A rivelare il retroscena a "Fox ...fedele al PGA Tour al contrario di altri come... PHIL MICKELSON sportivo più pagato al mondo nel 2022: LIV rivoluziona ingaggi del golf Phil Mickelson and Ian Poulter are among 11 LIV Golf players who have filed an antitrust lawsuit against the PGA Tour, challenging their suspensions amid golf’s ongoing power struggle. The group ...The start of the Saudi-funded LIV tour has started competition with the PGA Tour and angered golfers opposed to Saudi Arabia’s history of violence and oppression.