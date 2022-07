Coronavirus, 54.088 nuovi casi e 244 morti. Ancora in calo ricoverati e terapie intensive (Di venerdì 29 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 54.088 nuovi casi di Sars-CoV-2 tra i 281.658 tamponi processati. Il bollettino segnala 244 morti per Covid. Mentre continua il lento svuotamento degli ospedali, con un sensibile calo dei ricoverati e delle terapie intensive: in area medica ci sono 10.768 pazienti Covid e altri 400 vengono assistiti in rianimazione. Il saldo ingressi uscite nelle 24 ore è di -143 posti letto occupati nei reparti e -6 in Ti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 54.088di Sars-CoV-2 tra i 281.658 tamponi processati. Il bollettino segnala 244per Covid. Mentre continua il lento svuotamento degli ospedali, con un sensibiledeie delle: in area medica ci sono 10.768 pazienti Covid e altri 400 vengono assistiti in rianimazione. Il saldo ingressi uscite nelle 24 ore è di -143 posti letto occupati nei reparti e -6 in Ti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

CiccioniSe : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, 54.088 nuovi casi e 244 morti - corona_tweet : RT @vnewsita: #Coronavirus, il #bollettino NAZIONALE di oggi. La situazione in #Campania - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 54.088 nuovi casi e 244 morti nelle ultime 24 ore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 54.088 nuovi casi e 244 morti nelle ultime 24 ore - LuigiAssecasa : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, 54.088 nuovi casi e 244 morti -