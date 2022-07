CorSera: nuovo infortunio muscolare per Jacobs, ora gli Europei potrebbero essere a rischio (Di martedì 26 luglio 2022) nuovo infortunio per Marcell Jacobs. Ora l’atleta potrebbe rischiare di non partecipare all’Europeo. Ieri la Federazione italiana di atletica leggera ha diramato un comunicato. «L’atleta si è sottoposto a una risonanza che ha accertato la presenza degli esiti di una lesione, valutabile tra il primo e il secondo grado in fase riparativa, del grande adduttore destro. Lo staff sanitario Fidal ha disposto la prosecuzione del percorso riabilitativo fino a completa guarigione». Non si tratta più del bicipite femorale della gamba sinistra, che lo aveva bloccato a maggio, ma dell’adduttore della destra, che ha fermato Jacobs a Eugene, scrive il Corriere della Sera. Le fitte che aveva provato al Mondiale erano state derubricate a contratture, ma “il problema purtroppo è più grave”. Il quotidiano scrive: “La risonanza certifica ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022)per Marcell. Ora l’atleta potrebbe rischiare di non partecipare all’Europeo. Ieri la Federazione italiana di atletica leggera ha diramato un comunicato. «L’atleta si è sottoposto a una risonanza che ha accertato la presenza degli esiti di una lesione, valutabile tra il primo e il secondo grado in fase riparativa, del grande adduttore destro. Lo staff sanitario Fidal ha disposto la prosecuzione del percorso riabilitativo fino a completa guarigione». Non si tratta più del bicipite femorale della gamba sinistra, che lo aveva bloccato a maggio, ma dell’adduttore della destra, che ha fermatoa Eugene, scrive il Corriere della Sera. Le fitte che aveva provato al Mondiale erano state derubricate a contratture, ma “il problema purtroppo è più grave”. Il quotidiano scrive: “La risonanza certifica ...

