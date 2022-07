“Sta per fare a pezzi le squadre” Mason Mount fa audace previsione di Raheem Sterling dopo la mossa del Chelsea (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 16:17:33 Ecco quanto riportato poco fa: Di Ben Browning Pubblicato: 14 luglio 2022 15:17Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2022 15:19 Mason Mount ha avvertito che le squadre dovrebbero temere l’ultimo arrivato del Chelsea, Raheem Sterling, prevedendo che “farà a pezzi le squadre” in questa stagione. Il Chelsea ha confermato il suo primo acquisto estivo sotto forma dell’inglese, ottenendo Sterling con un accordo del valore di 45 milioni di sterline dai rivali della Premier League Manchester City, con l’attaccante che ora si unisce al tour pre-stagionale dei Blues negli Stati Uniti. Una stella a Los Angeles! #SterlingIsChelsea pic.twitter.com/kgTYEI3ybn — ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 16:17:33 Ecco quanto riportato poco fa: Di Ben Browning Pubblicato: 14 luglio 2022 15:17Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2022 15:19ha avvertito che ledovrebbero temere l’ultimo arrivato del, prevedendo che “farà ale” in questa stagione. Ilha confermato il suo primo acquisto estivo sotto forma dell’inglese, ottenendocon un accordo del valore di 45 milioni di sterline dai rivali della Premier League Manchester City, con l’attaccante che ora si unisce al tour pre-stagionale dei Blues negli Stati Uniti. Una stella a Los Angeles! #Ispic.twitter.com/kgTYEI3ybn — ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Sbarchi senza sosta. Lampedusa al collasso. L’Italia sta per esplodere. Se Lamorgese non è in grado di difendere la… - gennaromigliore : Come purtroppo sapevamo, #Conte sta trascinando il Paese in una crisi al buio per assecondare la peggiore delle colpe: la sua vanità - rtl1025 : ?? 'Sta per grandinare Ed io non so tremare più Stamattina cercavo qualcosa di te E volavo lontano immobile...' Da… - 8paolotto : @AnnaMariaMadia1 ma quanto hai 'pensato' per partorire 'sta cacata? - smilypapiking : RT @HSkelsen: Ovviamente la figuraccia si sta espandendo a macchia d'olio, ne parla tutta la stampa internazionale: Reuters, Bloomberg, ABC… -