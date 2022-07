Ciclismo, pagelle dodicesima tappa Tour de France: straordinario Tom Pidcock, emozionante Chris Froome (Di giovedì 14 luglio 2022) La dodicesima tappa del Tour de France 2022 (Briancon – Alpe d’Huez, 165 km) vede la vittoria di Tom Pidcock, che si impone in solitaria al termine di una lunga fuga davanti a Louis Meintjes e Chris Froome. Nel gruppo maglia gialla Tadej Pogacar prova due attacchi ma Jonas Vingegaard non lo lascia andare e resta al comando davanti allo sloveno, ora secondo, e a Geraint Thomas, ora terzo. Le pagelle dei protagonistiTom Pidcock 10: Giornata clamorosa per l’inglese che prima da spettacolo nella discesa del Galibier e poi stacca i suoi compagni di fuga sull’Alpe d’Huez, andandosi a prendere una prestigiosissima vittoria su una salita storica. Louis Meintjes 9: Buonissima anche la prova del sudafricano che ottiene un bel secondo posto su ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Ladelde2022 (Briancon – Alpe d’Huez, 165 km) vede la vittoria di Tom, che si impone in solitaria al termine di una lunga fuga davanti a Louis Meintjes e. Nel gruppo maglia gialla Tadej Pogacar prova due attacchi ma Jonas Vingegaard non lo lascia andare e resta al comando davanti allo sloveno, ora secondo, e a Geraint Thomas, ora terzo. Ledei protagonistiTom10: Giornata clamorosa per l’inglese che prima da spettacolo nella discesa del Galibier e poi stacca i suoi compagni di fuga sull’Alpe d’Huez, andandosi a prendere una prestigiosissima vittoria su una salita storica. Louis Meintjes 9: Buonissima anche la prova del sudafricano che ottiene un bel secondo posto su ...

