Avete mai visto Alessandra Celentano senza trucco? Non ci credereste mai (Di giovedì 7 luglio 2022) Alessandra Celentano è una delle coach principali di Amici dal 2003 e in tutti questi anni abbiamo avuto modo di conoscere il suo carattere e la sua personalità molto forti. Una cosa è certa nel corso degli anni Alessandra Celentano è stata riconosciuta come la “cattiva” del programma di Maria De Filippi dal momento che non le manda a dire, sempre molto diretta e lapidaria nel bene e nel male. Non sono mancati, infatti, gli scontri sia con gli allievi che con gli altri coach. Alessandra Celentano ha dei canoni di danza ben precisi e li persegue fino in fondo da sempre. Da alcune settimane si è conclusa la ventunesima edizione del talent. Proprio nella finalissima, a vincere quest’anno la categoria ballo è stato un suo allievo, Michele Esposito. Gli impegni di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 luglio 2022)è una delle coach principali di Amici dal 2003 e in tutti questi anni abbiamo avuto modo di conoscere il suo carattere e la sua personalità molto forti. Una cosa è certa nel corso degli anniè stata riconosciuta come la “cattiva” del programma di Maria De Filippi dal momento che non le manda a dire, sempre molto diretta e lapidaria nel bene e nel male. Non sono mancati, infatti, gli scontri sia con gli allievi che con gli altri coach.ha dei canoni di danza ben precisi e li persegue fino in fondo da sempre. Da alcune settimane si è conclusa la ventunesima edizione del talent. Proprio nella finalissima, a vincere quest’anno la categoria ballo è stato un suo allievo, Michele Esposito. Gli impegni di ...

_Techetechete : Gli altri la ricordano, ma noi ve la facciamo rivivere e ve la mostriamo come non l’avete mai vista (immagini rare… - trentuno08 : Avete mai paura che nel momento esatto in cui dimostrate ad una persona quanto vi stia a cuore questa se ne approf… - MikFaz : RT @bravimabasta: @LucioMalan Perché quando siete stati al Governo avete fatto tagli lineari a raffica sulla Sanità e non avete mai combatt… - cocacolakola : ma voi avete mai pianto perché eravate così felici di essere innamorati di una persona meravigliosa? no perché io si - matteo38694011 : RT @Gioia_8: 'Avete frazionato il mondo in pezzi che chiamate nazioni reclamato il possesso di ciò che non vi è mai appartenuto e lasciato… -