Calciomercato Genoa - Gudmundsson ha deciso la sua destinazione

Calciomercato Genoa , il centravanti italo-argentino Retegui è fortemente nel mirino della Lazio. Ecco la situazione Come riporta Il Messaggero, uno degli obiettivi del Calciomercato Lazio per la prossima stagione è quello di regalare a Tudor un nuovo centravanti, e nel mirino c’è la punta di ... Continua a leggere>>

Calciomercato Genoa , il punto su Albert Gudmundsson : l’islandese piace in Italia a Inter e Juve, sondato anche dalla Premier League Albert Gudmundsson si candida ad essere uno dei principali uomini mercato che animeranno la sessione estiva: sulle sue tracce dell’attaccante del Genoa c’è l’Inter, ... Continua a leggere>>

Albert Gudmusson rimane un obiettivo di mercato del Milan per la prossima estate. Ma il Genoa continua ad alzare il prezzo per l’islandese Albert Gudmundsson sarà destinato a movimentare il mercato estivo in Italia. Il talentuoso tuttocampista islandese del Genoa ha attirato su di sé gli interesse ...

Continua a leggere>>