Europee | Malan - ' candidatura Meloni? Proverebbe importanza elezioni per Fdi'

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - Confermare il risultato "messo a segno alle politiche per noi, come sostenuto dalla premier Giorgia, sarebbe la soglia del successo", tanto "più dopo due anni di governo in un periodo particolarmente difficile" per l'Europa: prova è che "quasi dappertutto chi governo perde consenso rispetto ai risultati ottenuti nelle precedente". "L'annuncio" di unadi Giorgiaalle prossime, "se ci sarà, verrà fatto domenica, e indicherebbe senz'altro l'che diamo a queste", ovvero "tenere sullo stesso livello l'azione di governo e l'azione da portare avanti in Europa". Lo dice il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio, parlando con i cronisti a margine della conferenza ...

Bergamo . Era un’indiscrezione, sì, ma in realtà la proposta era già stata fatta e accettata. E a brevissimo sarà pure reso ufficiale con una conferenza stampa. Giovanni Malanchini , leghista doc, consigliere regionale in carica da ormai due legislature in Regione Lombardia, sarà il candidato del ... Continua a leggere>>

Pescara: tutto pronto per la conferenza programmatica di FDI/ PROGRAMMA DETTAGLIATO - Tutto pronto a Pescara per la conferenza programmatica di FDI: attesa la premier Meloni/ LEGGI PROGRAMMA DETTAGIATO DEI 3 GIORNI ...

PESCARA: AL VIA CONFERENZA PROGRAMMATICA DI FDI. OGGI LOLLOBRIGIDA, CROSETTO E SANGIULIANO - PESCARA – Al via oggi pomeriggio alle 15 a Pescara della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, da titolo ‘L’Italia cambia l’Europa’, nelle strutture allestite sulla spiaggia davanti la la c ...

