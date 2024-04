Twilight of the Gods | primo sguardo alla serie animata di Zack Snyder - ecco quando uscirà

Il regista Zack Snyder e sua moglie Deborah saranno impegnati come produttori della serie Until the Last One, mentre il figlio della coppia, Eli, firmerà la regia del pilot. Zack Snyder insieme a Deborah Snyder e Wesley Coller produrramnno la nuova serie sulla Legione straniera francese intitolata ...

Continua a leggere>>