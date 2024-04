Latina - bidello avvicina una studentessa 13enne a scuola e la palpeggia | condannato a 6 anni e 3 mesi

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'hata durante una pausa fra le lezioni e ha abusato di lei, in due diverse occasioni. Per questo è statoa 6e tre

Bidello avvicina una studentessa 13enne a scuola e la palpeggia a Latina: condannato a 6 anni e 3 mesi - L'ha avvicinata durante una pausa fra le lezioni e ha abusato di lei, in due diverse occasioni. Per questo è stato condannato a 6 anni e tre mesi.

Bendò Hjorth in caserma, assolto il carabiniere in appello - "Il fatto non costituisce reato". Con questa formula i giudici di appello di Roma hanno assolto, ribaltando il verdetto di primo grado, il maresciallo dei Carabinieri Fabio Manganaro, imputato per il

Spaccio di droga agli studenti del liceo Vittorio Emanuele II, nove condanne - Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Palermo Centro il 2019 e 2020, in seguito a segnalazioni da parte di alcuni genitori

