Diario da Amman - dove la vita scorre malgrado droni e missili sopra la testa

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un vecchio detto recitava “si può fare colazione a Gerusalemme, il pranzo ade la cena a Beirut”. Oggi le cose sono cambiate, ma il sogno di tutti è che questo detto ritorni a essere attuale. Laadprocede regolarmente anche dopo l’attacco iraniano a Israele del 13 aprile, quando i cieli si sono riempiti dio razzi e la gente pregava che quelle palle infuocate e in movimento non cadessero proprio sulle loro case. Ognuno continua a fare ladi sempre. A est la città è più modesta, le case sono addossate tra loro e le vie più strette. E’ qui che vive Mohamed, un uomo di 29 anni. Ammette di essere preoccupato, ma non ha paura. “Il 13 aprile abbiamo sentito forte l’odore della guerra. Ma, noi non abbiamo paura perché, se si ha paura, non si può vivere in Giordania. ...