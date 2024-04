Una proposta indecente per fermare la deriva green dell’Ue

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pubblichiamo l’intervento sulla Staffetta Quotidiana di Gianluca Alimonti, professore alla facoltà di Scienze e tecnologie dell’università degli studi di Milano. La nostra civiltà necessita di una transizione energetica, imposta non solo dal riscaldamento del pianeta ma anche dall’ineludibile esaurimento delle risorse fossili (risorse che sono state alla base del progresso dell’ultimo secolo) e dall’impatto sanitario dell’inquinamento. Un’eventuale emergenza climatica supportata da un crescente impatto sanitario ne imporrebbe l’urgenza ed una specifica direzione (transizione ecologica); tutte le osservazioni (danni economici normalizzati per il Pil e disastri naturali in diminuzione, produzione agricola mondiale così come il “ing” del nostro pianeta crescenti da decenni ed i decessi da disastri naturali in costante diminuzione) concordano però nel mostrare che non ...