Premier League - troppi insulti contro gli arbitri Urge trovare soluzioni adeguate Times

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilcon Matt Dickinson affronta un tema caldo in: le polemichegli. Di recente il Nottingham Forest si è scagliatole decisioni arbitrali prese durante la partita con l’Everton. L’atteggiamento della squadra dovrebbe “essere punito in maniera efficace. Ma quanto è difficile? Qual è la sanzione appropriata quando un club, senza riguardo per le conseguenze, accusa un arbitro di parzialità?”, le polemicheglisono sempre più frequenti Questa è la domanda che si pone Dickinson, il quale prova a darsi una risposta così. “Un punto detratto avrebbe sicuramente un impatto dato che solo un punto separa il Forest dalla zona retrocessione della ...

Cattive notizie per il Milan prima di scendere in campo nel derby Contro l'Inter: la Primavera rossonera è stata sconfitta in finale di Youth League . PRESAGIO – La serata del derby Contro l'Inter non inizia benissimo per il Milan . Mentre la squadra di Stefano Pioli si preparare ad affrontare

Calciatori e leghe europee contro il calendario: ultimatum alla Fifa - Calciatori e leghe europee si attendono misure concrete della Fifa sui calendari entro il 17 maggio, in caso contrario "interventi concreti"

La Juve e la matematica certezza: quanti punti mancano alla Champions - Ecco perché la squadra di Allegri deve battere almeno una fra Milan, Bologna e Roma per non correre troppi rischi

BELOTTI, A caccia della doppia cifra col Sassuolo - Domenica contro il Sassuolo, la Fiorentina vuole dare continuità in campionato dopo la vittoria a Salerno per rimanere in lotta per un posto in Conference e, perché no, in Europa

