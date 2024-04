Ultimatum Leghe europee e calciatori alla Fifa | Situazione calendari insostenibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Arriva un nettonei confronti dellada parte delle, riunite in questi ultimi due giorni a Londra sotto l’egida della Premier League (presenza anche della Serie A), con l’appoggio anche delle associazionidei. Dall’assemblea, con una forte condivisione da parte di tutte le componenti, arriva un aut aut nei confronti della massima organizzazione mondiale del calcio per quanto riguarda il tema deiinternazionali. E se non arriverà una risposta concreta entro il prossimoCouncil in programma il prossimo 17 maggio a Bangkok, in Thailandia, lee iminacciano “interventi concreti, perché la ...