Ginnastica artistica - Luke Whitehouse sfianca Dolgopyat | corpo libero pennellato e oro agli Europei

(Di venerdì 26 aprile 2024)ha mostrato tutta la propria caratura tecnica e agonistica, sciorinando un magistrale esercizio al quadrato alla Fiera di Rimini. Il giovane fuoriclasse britannico haun prova di qualità, brillando per le difficoltà tecniche portate in gara (6.5 il D Score) e scaldando il pubblico soprattutto con uno Tsukahara avvitato e un triplo avvitamento di pregevole fattura. Il 21enne nativo di Halifax è stato premiato con il punteggio di 14.866 (8.366 per l’esecuzione) e si è così confermato Campione d’Europa, difendendo il titolo che aveva conquistato dodici mesi fa ad Antalya.ha battuto per 33 millesimi il fuoriclasse israeliano Artem(14.833, 6.4 la nota di partenza), che ha pagato a carissimo prezzo un’uscita di pedana (un decimo di ...