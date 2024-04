LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-1 | comincia il secondo tempo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 aprile 2024) Alle ore 18 si gioca, partita valida per la giornata numero 31 del campionato. Al Viola Park di Firenze i nerazzurri cercano il quarto successo in fila, segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-1 48? BERENBRUCH INCROCIA, PARA LEONARDELLI! Occasionissima, pallone di Cocchi stupendo per il centrocampista che in caduta tira senza segnare. 19.01 SI RI! L’chiude il primocon il risultato di 1-0, trovando il gol con Matteo Cocchi su assist perfetto di Mike Aidoo. La ...