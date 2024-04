(Di venerdì 26 aprile 2024) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe, durante un'intervista radiofonica a Howard Stern, ha ammesso di averaldopo la morte della sua prima moglie Neilia e della figlia Naomi di 13 mesi in un incidente stradale nel 1972. "Mi sedevo lì e pensavo solo che avrei tirato fuori una bottiglia di

Il presidente americano: "E' stato quando morì la mia prima moglie" Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , durante un'intervista radiofonica a Howard Stern, ha ammesso di aver pensato al suicidio dopo la morte della sua prima moglie Neilia e della figlia Naomi di 13 mesi in un incidente ... Continua a leggere>>

biden e la confessione choc: "Ho pensato al suicidio" - Il presidente degli Stati Uniti, Joe biden, durante un'intervista radiofonica a Howard Stern, ha ammesso di aver pensato al suicidio dopo la morte della sua prima moglie Neilia e della figlia Naomi di ...

Continua a leggere>>

TikTok, Bytedance pensa alla vendita senza algoritmo: altrimenti sarà blocco - L'azienda darà battaglia legale, ma qualora la legge Usa reggesse a Pechino preferiscono il divieto alla cessione con i dati. E lo stop potrebbe ...

Continua a leggere>>

Russia, Putin annuncia: "A maggio sarò in visita in Cina" | Usa annunciano altri 6 miliardi di aiuti all'Ucraina - Missili Atacms già inviati a Kiev. Stoltenberg: "Non è troppo tardi perché l'Ucraina prevalga". Veto russo alla bozza Usa contro le armi nucleari nello Spazio ...

Continua a leggere>>