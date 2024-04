Lotto - bastano 7 euro per vincerne 31mila con questo terno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 aprile 2024), basta solamente una giocata di 7perla bellezza diconturno. Il colpo è da manicomio. Anzi, il doppio colpo è da record Ilha fatto centro in Puglia. Sarebbe meglio dire il contrario: la Puglia, nel corso dell’estrazione di martedì scorso – visto che ieri non si è nemmeno andati a giocare data la festività – è stata l’assoluta protagonista delle vincite. Sì, così come viene raccontato da Agimeg.it, ha fatto registrare due delle tre vincite più alte del concorso., con soli 7ha sbancato (AnsaFoto) – Ilveggente.itOltre 80milacon due terni. Sembra incredibile ma è proprio così. Un doppio colpo, uno dei quali entra di diritto nelle vincite più importanti di...