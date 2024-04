Repellenti per insetti a prezzi folli | vi spiego come si vive con l' emergenza dengue

(Adnkronos) – La diffusione del Virus Dengue in Italia è "un rischio veramente importante da tenere sotto controllo". Con il riscaldamento climatico e l'epidemia ancora in corso in Sud America, "quest'anno dobbiamo aspettarci più casi" nel nostro Paese, non solo importati dall'estero come i 117 ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La diffusione del Virus Dengue in Italia è "un rischio veramente importante da tenere sotto controllo". Con il riscaldamento climatico e l'epidemia ancora in corso in Sud America, "quest'anno dobbiamo aspettarci più casi" nel nostro Paese, non solo importati dall'estero come i 117 già ...

Continua a leggere>>