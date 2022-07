Pubblicità

mrcsport1 : 8° Rally della Carnia 2 / 3 Luglio Versace / Giatti - Skoda Fabia R5 - mrcsport1 : 8° Rally della Carnia 2 / 3 Luglio Tomasso / Turatti - Skoda Fabia R5 - frabiffy : Il tizio del noleggio mi ha chiesto se sapessi guidare una Skoda Fabia credo di averlo guardato come guardo solitam… - TgrRaiFVG : L'8°Rally Valli della Carnia, tappa friulana della Coppa Italia di Quarta Zona, si è concluso ad Ampezzo con il tri… - rallyssimo : Ufficializzata la data della prima uscita della nuova Fabia. -

RS RALLYSLALOM E OLTRE

Farina () 12"025; 3. Nadalini (Mitsubishi Lancer Evo) 28"978. E1: 1. Schagerl (Vw Golf Rallye) 10'50"876; 2. Freitag (Opel Kadett) 17"520; 3. Regis (Peugeot 106) 27"189. Gt: 1. Peruggini (...... vincendo tutte e quattro le prove speciali della domenica e chiudendo con un margine di 13"1 sullaR5 di Francesco Aragno e Giancarla Guzzi. Il savonese si è dimostrato sempre molto ... Skoda Fabia Rally2 per Pajari: Finlandia e Spagna | RS rallyslalom…e oltre E’ stato un Rally della Lanterna ricco di soddisfazioni per la Lanterna Corse Rally Team quello appena andato in scena a Santo Stefano D’Aveto. La scuderia genovese torna infatti dalle prove speciali ...La Skoda Kamiq arriverà con un restyling di metà carriera nei prossimi mesi e le foto spia permettono di immaginare come sarà.