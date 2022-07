Nuove Energie scende in campo: parole d’ordine giustizia, ambiente e diritti (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – giustizia sociale, sostenibilità ambientale, diritti: sono le tre bandiere che sventolano su “Nuove Energie”, l’alleanza tra Europa Verde, Sinistra italiana, associazioni e reti civiche, che prepara il terreno al progetto che nel campo largo del centrosinistra debutterà alle elezioni politiche del 2023. I promotori sono convinti che il soggetto politico, varato oggi con l’assemblea che si è svolta a Roma, abbia una consistenza e uno spazio elettorale a cui attingere: secondo un sondaggio presentato nel corso dei lavori, potrebbe arrivare a raccogliere il 6,7% dei voti, mentre il potenziale bacino elettorale si spinge fino al 17,5%. Infatti, a parere di chi ha risposto alla rilevazione, è in grado di presidiare le istanze su temi attuali di grande attualità, come la transizione ecologica, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) –sociale, sostenibilità ambientale,: sono le tre bandiere che sventolano su “”, l’alleanza tra Europa Verde, Sinistra italiana, associazioni e reti civiche, che prepara il terreno al progetto che nellargo del centrosinistra debutterà alle elezioni politiche del 2023. I promotori sono convinti che il soggetto politico, varato oggi con l’assemblea che si è svolta a Roma, abbia una consistenza e uno spazio elettorale a cui attingere: secondo un sondaggio presentato nel corso dei lavori, potrebbe arrivare a raccogliere il 6,7% dei voti, mentre il potenziale bacino elettorale si spinge fino al 17,5%. Infatti, a parere di chi ha risposto alla rilevazione, è in grado di presidiare le istanze su temi attuali di grande attualità, come la transizione ecologica, ...

