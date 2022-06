Torino | anche il Fenerbahce vuole Belotti

Pubblicità

Calcio in Pillole

E alcune di esse lo spingevanoverso la Juventus. A 26 anni, dopo 4 stagioni in Baviera, ... Gli manca solo la maglia bianconera, e, nel caso, auna per lui sarebbe già pronta.... la squadra più interessata al 36ene che però non vuole e soprattutto non può accontentare economicamente e forsesportivamente l'attaccante. Una 'nove' libera ci sarebbe a, visto che ... Calciomercato, anche il Torino su Ostigard Maggiore, Grassi e non solo per il Torino. I granata sono vicini all'intesa per il centrocampista dello Spezia, mentre Grassi al momento è un'idea di mercato, ma non è ancora stata avviata una trattat ...Calciomercato Sampdoria: il Torino si è inserito nella corsa a Grassi. Il centrocampista del Parma piace anche ai blucerchiati Il Torino si è inserito nella corsa ad Alberto Grassi. Il centrocampista, ...