Gazzetta – Spalletti vuole una freccia mancina Giuntoli valuta tre nomi | c’è il sogno…

(Di martedì 28 giugno 2022)una, il ds del Napoli, Cristianotre nome per il ruolo, uno è un sogno. CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli continua a lavorare sul mercato per completare la rosa da mettere a disposizione di Luciano. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna delladello Sport, l’idea diin accordo consarebbe quella di prendere un esterno alto a destra ma di piede mancino. Considerando che in quel ruolo oggi il Napoli può contare solo su Lozano, visto che Politano e vicino all’approdo al Valencia “Nell’idea di calcio diesistono gli incastri ed il ticket «due per uno» (escono Politano ed Ounas, entra Deulofeu) è di facile ...

... Aurelio De Laurentiis Il diktat di De Laurentiis - scrive l'edizione odierna delladello Sport - è chiaro: vendere prima di puntellare la rosa a disposizione di. Anche perché ...Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni delladello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. Come giudica la rivoluzione che il Napoli ...anche perchéha ... Napoli, Spalletti e De Laurentiis in contrasto: tutti i motivi Spalletti vuole una freccia mancina, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli valuta tre nome per il ruolo, uno è un sogno.La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato in entrata del Napoli, indicando Berardi come il sogno di Spalletti: "Il Napoli vorrebbe qualcosa di nuovo ...