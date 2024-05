Roma | ruba catenine d’oro - arrestato 26enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024) CRONACA DI– Un, originario di Napoli e residente a Caivano, è statoper averto cinque collane. Il suo modus operandi consisteva nello strappare ledal collo dei ragazzi mentre ballavano sulla pista da ballo. Tuttavia, il ladro non aveva fatto i conti con i buttafuori dello storico locale, che lo hanno bloccato e consegnato ai Carabinieri della StazioneCasal Bertone. L’uomo è stato trovato in possesso di una collanastrappata dal collo di un 20enneno e due collane in oro strappate dal collo di un 24enne di Napoli, che sono state recuperate e riconsegnate alle vittime. Inoltre, sono state sequestrate altre due collane in oro, sulle quali sono in corso accertamenti per risalire ...