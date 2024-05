Presidi - maestra Ostia non abbia paura a denunciare

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Invito a non avere, tenendo presente che il contesto è particolarmente pericoloso e posso capire quindi il timore dell'insegnante". A dirlo Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale(Anp) di Roma in merito all'aggressione dellada parte della mamma di un alunno, moglie di un componente della famiglia Spada. Rusconi poi spiega che "se il fatto è avvenuto nel circuito scolastico deve essere denunciato dal preside come pubblico ufficiale".

