Sondaggi politici Demos - gli elettori Pd e M5S d’accordo su un’alleanza tra loro

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ma sia i pentastellati che i centristi non vogliono alcuna intesa che metta assieme M5S, Azione, IV, +Europa All’opposizione continua a essere difficile trovare una quadra sulle alleanze, e idilo dimostrano. Ci sono veti incrociati tra Movimento 5 Stelle edi Azione, Italia Viva e +Europa, mentre quelli del Pd vedono con favore ogni tipologia di coalizione. Il 58% di questi, infatti è per un’intesa tra Pd e M5S, il 59% per una tra Pd e partiti centristi e il 56% perche veda tutti insieme, l’unica soluzione, del resto, che consentirebbe di avvicinarsi al centrodestra nelle intenzioni di voto. Tuttavia i pentastellati approvano, con il 64%, solo la prima soluzione, cioètra M5S e Pd, solo il 31% vedrebbe di buon occhio ...

L'8 e il 9 giugno 2024 si voterà per le Elezioni europee : siamo arrivati a un mese dall'appuntamento con il voto, e i sondaggi politici mostrano alcuni partiti in crescita mentre altri calano. Si fa dura anche la lotta per superare la soglia di ...

Borrell, 'il voto del 9 giugno ora della verità per Europa' - Borrell, 'il voto del 9 giugno ora della verità per Europa' - non può essere fatto guardando alla politica interna "per la soddisfazione di votare contro qualcuno". Rispetto alla crescita dei partiti dell'estrema destra segnalata dai sondaggi in molti paesi ...

Sondaggi politici: Pd ai massimi, FdI al minimo dall'insediamento del governo. M5s sotto il 16% - sondaggi politici: Pd ai massimi, FdI al minimo dall'insediamento del governo. M5s sotto il 16% - Supermedia AGI/YouTrend, giù FdI e M5s, sale il Pd = (AGI) - Roma, 9 mag. - Pd ai massimi da un anno con il 20,6%, FdI al minimo dall'insediamento del governo Meloni con il 27,2%: questa la fotografia ...

Sondaggi politici, impennata Pd: mai così su nell’ultimo anno. Si riduce la forbice con FdI a un mese dalle Europee - sondaggi politici, impennata Pd: mai così su nell’ultimo anno. Si riduce la forbice con FdI a un mese dalle Europee - Il partito di Schlein rimonta quasi un punto su quello Meloni, che torna al livello minimo da quando è al governo. Il M5S perde quattro decimi e scende sotto ...