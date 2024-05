Experience Tourism - gli europei amano i viaggi esperienziali soprattutto se in Italia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Iatori, in Europa, stanno dando priorità ailegati al vivere esperienze grazie anche alla molteplicità di eventi culturali, sportivi e musicali che vivacizzano l’anno in corso. L’economy consente a chi sarà in grado di offrire esperienze ad alto valore aggiunto di fornire prospettive decisamente interessanti. Mastercard ha intervistato 16.141 consumatori in 20 paesi in Europa, più altri quattro mercati come gli Stati Uniti e la Cina, per delineare le tendenze chiave che modellano l’economy europea nel 2024. Il 2024 è caratterizzato da eventi sportivi globali, tour di artisti musicali e festival cinematografici internazionali che vedranno l’Europa come principale palcoscenico. Ma cosa spinge le persone a dare priorità alle esperienze? Secondo Mastercard quest’anno gli ...

