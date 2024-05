Super scoop | Tiziano Ferro in gara a Sanremo 2025

(Di giovedì 9 maggio 2024) A darne notizia auè stata Grazia Sambruna, su MowMag. Per ora si tratta solo e soltanto di rumor, al pari di un potenziale duetto con Elodie, ma questa sarebbe la prima mossa concreta di Paola Zukar, la “signora del rap” diventata pochi mesi fa sua nuova manager dopo l’addio a Fabrizio Giannini.è statoospite all’Ariston ma mai in Concorso, per sua scelta. Il cantautore di Latina ha più volte rivelato di vivere con ansia quel teatro che ha fatto la storia della musica e della televisione italiana, ma dinanzi ad una discografia che fatica enormemente a fargli rivivere i fasti di un tempo,avrebbe ceduto.è stato scelto da Amadeus durante il suo primo Festival di ...

Tiziano Ferro si racconta in un’intervista a “Vanity Fair”. Dopo la polemica scoppiata a seguito delle dichiarazioni di Mara Maionchi […] Continua a leggere Tiziano Ferro : “Che cul* avere Laura Pausini come amica! Con Victor è stato bello e ...

