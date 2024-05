Family business forum - Campanari Confindustria | Oggi l’imprenditore deve essere un decatleta

Sala, 'poliziotto ferito Il governo non ha fatto il suo dovere' - Sala, 'poliziotto ferito Il governo non ha fatto il suo dovere' - "I delinquenti acclarati devono essere rimpatriati e intendiamoci, il punto è chi fa che cosa. Quindi anche il nostro governo, visto che qualche esponente dei partiti di maggioranza butta la croce ...

Ecofuturo, al via l’undicesima edizione del Festival delle ecotecnologie: gli interventi della prima giornata - Ecofuturo, al via l’undicesima edizione del Festival delle ecotecnologie: gli interventi della prima giornata - Prima giornata dell’Ecofuturo Festival. È partita a Roma a Città dell’Altra Economia l’undicesima edizione del Festival delle ecotecnologie, in programma fino all’11 maggio. Ad aprire la prima giornat ...

Riccardo Pacifici: “Blitz alla Sapienza Abbassare tensione, ma siamo pronti a scortare studenti ebrei” - Riccardo Pacifici: “Blitz alla Sapienza Abbassare tensione, ma siamo pronti a scortare studenti ebrei” - Parla Riccardo Pacifici, ex presidente della Comunità Ebraica Romana, dopo il blitz alla Sapienza di un gruppo di giovani incappucciati che ha oscurato ...